La France accueillera 100 à 150 migrants mineurs évacués du camp grec de Moria

La solidarité s'organise. Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer a annoncé ce vendredi que quelque 400 migrants mineurs non accompagnés évacués de l'île grecque de Lesbos après l'incendie gigantesque du camp de réfugiés de Moria, seraient pris en charge par dix pays de l'Union européenne, dont la France. "Nos contacts avec les pays membres de l'Union européenne ont conduit à ce que 10 pays membres participent au transfert" de ces mineurs, a-t-il affirmé à Berlin.

Il a également précisé que l'Allemagne et la France prendraient chacune en charge 100 à 150 de ces enfants. Ces mineurs ont déjà été transférés en Grèce continentale après l'incendie qui a ravagé le camp insalubre et surpeuplé, et laissé les plus de 12.000 personnes qui y vivaient dans le plus grand dénuement. "Nous sommes en discussion avec d'autres pays" de l'Union européenne, a précisé le ministre allemand lors d'une conférence de presse à laquelle participait également le commissaire européen aux Migrations, Margaritis Schinas, par vidéo depuis Athènes.