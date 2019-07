Grèce : pourquoi le parti d'extrême droite Aube Dorée a-t-il disparu du parlement?

Dans une vidéo, le chef de XA, Nikos Michaloliakos, hurle que son parti "n’a pas disparu". Celui qui a dans le passé nié l'existence des chambres à gaz, explique à qui veut encore l’entendre, dans une vidéo mal éclairée, filmée et diffusée par le groupuscule lui-même, que "le combat pour le nationalisme continue". Sept ans après son entrée au Parlement, la claque électorale que s’est pris Aube Dorée prouve cependant le contraire.





D’une part, parce que la Grèce va un peu mieux. En tout cas, c’est ce que disent les chiffres de la croissance et du chômage. De quoi justifier qu’une certaine partie de la population ne soit plus attirée par les extrêmes, et donc une redistribution des cartes vers le centre de l’échiquier politique. "Les raisons de la colère des électeurs grecs n'est plus là", analyse ainsi auprès de Reuters Dimitris Mavros, responsable des sondeurs du MRB.





Car comme le notait Thanassis Kambayiannis, l'un des défenseurs de la partie civile lors d’un procès contre des membres du parti, celui-ci est composé de trois groupes différents. Un noyau dur aux croyances réellement fascistes, qui "met en place des milices et commet des crimes", un cercle étroit d’électeurs d’extrême droite affiliés à la cause et un dernier cercle composé de personnes "indignées par le système politique électoral de façon plus large".