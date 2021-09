Grèce : un incendie embrase un camp de migrants sur l'île de Samos

Equipé de scanners à rayons X et de portes magnétiques, ce camp "nouvelle génération" est le premier de son genre a être ouvert par les autorités grecques, dont le discours vis-à-vis des migrants s'est durci ces dernières années. Entouré de barbelés, les migrants ne seront autorités à sortir que la journée, munis de badges électroniques, et un centre de rétention est prévu pour les déboutés du droit d'asile.

Quelque 300 demandeurs d'asile vivaient encore dans le camp de Vathy, qui en a accueilli près de 7 000 à son pic entre 2015 et 2016, pour une capacité initiale de 680 personnes. Ceux encore présents devaient être transportés ce mois-ci vers une nouvelle structure inaugurée la veille de l'incendie. Un centre de réception et d'accueil "contrôlé et fermé" décrit plutôt comme une prison par les organisations d'aide aux migrants présentes sur l'île.

Ce nouvel incendie intervient un an après celui, dévastateur, du camp de Moria, sur un autre île de la mer Egée, Lesbos. Depuis, le gouvernement d'Athènes s'attache à défendre son combat contre la surpopulation, la violence et la misère dans les camps de réfugiés. Des tensions entre migrants avaient été à l'origine du sinistre. Près de 13 000 migrants avaient été contraints de fuir le camp et de dormir dans les rues de l'île à cause des flammes.