Pourquoi le navire emprunté par Greta Thunberg pour rejoindre New York est-il critiqué ?

Le Malizia II est un voilier de course de 18 mètres, pouvant accueillir deux skippers et battant actuellement pavillon allemand. Mis à l'eau en 2015, il a participé au Vendée Globe et à la Transat Jacques Vabre. Rattaché ensuite au Yachting Club de Monaco, le navire est depuis barré par deux navigateurs, un Allemand, Boris Herrmann et, un Monégasque, Pierre Casiraghi - fils de la princesse Caroline de Monaco et neveu du Prince Albert II. Le navire retentera le Vendée Globe en 2020.





Début août, LCI a pu entrer en contact avec un marin appartenant à la Team Malizia. Il nous précise que le voilier se situe en ce moment aux alentours de Cowes, ville portuaire de l'île de Whight, au Royaume-Uni. L'équipage participait alors à la Rolex Fastnet Race, une course qui se déroule entre la Manche et la mer d'Irlande.