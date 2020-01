Greta Thunberg dépose son nom et la marque "Fridays for Future"

La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a annoncé mercredi sur Instagram avoir déposé la marque "Fridays For Future", du nom du mouvement écologiste qu'elle a fondé, ainsi que son propre nom pour les protéger. "Mon nom et le mouvement #FridaysForFuture sont constamment utilisés à des fins commerciales sans aucun accord", a justifié l'adolescente de 17 ans sur son compte. Elle a notamment déploré la vente de produits et des collectes d'argent en son nom et en celui du mouvement.



"J'ai demandé à déposer comme marque mon nom, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet ("grève de l'école pour le climat" en suédois, ndlr)", a-t-elle précisé, affirmant le faire uniquement par nécessité, pour empêcher toute usurpation et non pas à des fins commerciales. "Il y a encore des gens qui essaient d'usurper mon identité ou de faire croire qu'ils me représentent pour parler à des personnes connues, des personnalités politiques, aux médias, aux artistes, etc. Méfiez-vous si 'je' vous contacte ou si quelqu'un affirme me représenter", prévient-elle.