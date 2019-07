Greta Thunberg invitée mardi à l'Assemblée : le vrai du faux sur la jeune militante écologiste

Ses parents sont des célébrités en Suède. Sa mère, Malena Ernman, est une chanteuse d'opéra de 48 ans. Elle représenta la Suède pour l'Eurovision en 2009 où elle arriva en cinquième position. Son père, Svante Thunberg, est un acteur, lui-même enfant de parents comédiens. Il est le manager et producteur de sa femme.





Le couple n'a pas hésité à exposer la petite vie familiale dans un livre autobiographique intitulé Scener ur hjärtat [Scènes du coeur] et paru en Suède le 23 août 2018, trois jours après le début de la grève de l'école pour le climat. Dans cet ouvrage, Malena Ernman et Svante Thunberg évoquent leur vie de famille avec leurs deux filles, Greta qui est atteinte du syndrome d'Asperger et Beata, qui souffre d'un déficit d'attention. Ils évoquent également le problème du changement climatique.





Lors des nouvelles éditions de l'ouvrage, notamment à l'étranger, la couverture ne représente plus Malena mais Greta. En mai 2019, onze discours de la jeune fille font déjà l'objet d'une publication intitulée 'No one is too small to make a difference' [Personne n'est trop petit pour faire la différence].