Greta Thunberg, la militante écologiste de 16 ans, proposée pour le Nobel de la paix 2019

Il s'agit sûrement du prix Nobel le plus prestigieux. Cette année il pourrait être attribué à une adolescente de 16 ans, la militante écologiste Greta Thunberg. L'AFP a appris ce jeudi d'un des trois élus à l'origine de la nomination, que la Suédoise avait été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019.





"Nous avons proposé Greta Thunberg parce que le changement climatique, si on ne l'enraye pas, sera la principale cause des guerres, conflits et flux de réfugiés à l'avenir", a affirmé le député norvégien Freddy André Øvstegård. "Greta Thunberg a lancé un mouvement de masse dans lequel je vois, peut-être, la principale contribution à la paix", a-t-il déclaré.