Grosse frayeur à Hawaï, après une fausse alerte sur l'arrivée imminente d'un missile balistique

Le porte-parole du centre de commandement militaire américain pour la zone pacifique a assuré que le centre n'avait "détecté aucune menace de missile balistique sur Hawaï". "Le message envoyé plus tôt l'a été par erreur", a-t-il ajouté. "L'Etat d'Hawaï enverra un message de correction dès que possible". Le sénateur démocrate de Hawaï Brian Schatz a tweeté que l'incident était dû à une "erreur humaine", sans plus de précision. "Il n'y a rien de plus important que de professionnaliser et de mettre des garde-fous à ce système" d'alertes Amber, a-t-il ajouté.