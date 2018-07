VIDÉO - Grotte en Thaïlande : le récit de l'incroyable sauvetage des enfants

ÉCLAIRCISSEMENT - Comment 12 garçons de 11 à 16 ans, dont aucun ne pratique la plongée et certains ne savent pas nager, ont-ils pu s'extraire d'une grotte aux étroits passages et ponctuée de boyaux inondés à la visibilité nulle ? On en sait désormais plus sur le déroulement de l'opération, alors qualifiée de "mission impossible" par le chef de la cellule de crise.