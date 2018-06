Guatemala : une éruption volcanique dévastatrice

Au Guatemala, une ogre de fumée avance à une vitesse vertigineuse dans une vidéo filmée par un policier, qui s'est laissé lui-même engloutir en une poignée de secondes. Selon un bilan provisoire, des dizaines de personnes ont été piégées par la lave et les nuages de cendres. Les recherches ont repris ce lundi 4 juin dans des conditions difficiles. Selon les autorités, deux millions de personnes ont été affectées par cette éruption, la plus violente depuis quarante ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.