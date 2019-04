Guerre au Yémen : des armes françaises sont bien utilisées sur place, selon une note "confidentiel Défense"

Des armes françaises sont-elles utilisées au Yémen ? Pour Disclose, cela ne fait aucun doute. Ce média d’investigation à but non lucratif publie ce lundi des documents classés secret défense, lesquels mettent en lumière les contrats d’armements conclus par la France avec l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis. Des documents en contradictions avec les déclarations des autorités sur le sujet : "Je n’ai pas connaissance du fait que des armes [françaises] soient utilisées directement au Yémen", a assuré la ministre des Armées, Florence Parly le 20 janvier 2019 sur France Inter.





Dans le détail, ce rapport de la Direction du renseignement militaire (DRM), daté du 25 septembre 2018, aurait été présenté à Emmanuel Macron le 3 octobre durant un conseil restreint de défense. Les informations sont détaillées : chars Leclerc, obus flèche, Mirage 2000-9, radar Cobra, blindés Aravis, hélicoptères Cougar et Dauphin, frégates de classe Makkah... Le renseignement militaire énumère l’armement dont disposent les Saoudiens et les Émiriens, impliqués dans le conflit.