Guerre des monnaies : que prévoit Donald Trump ?

Il multiplie les appels au bras de fer et promet le feu et la fureur sur les marchés de change. Donald Trump publie un nouveau tweet clash avec la Chine et fait dévisser le CAC 40 alors qu'ils sont en pleine négociation. Le président des États-Unis fait peur visiblement à notre économie. Mais que faut-il craindre exactement ? S'agit-il d'une intimidation ou d'un risque réel ?



