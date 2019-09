Guerre en Ukraine : Kiev et Moscou procèdent à un échange historique de prisonniers

DIPLOMATIE - L'Ukraine et la Russie ont effectué un échange sans précédent de 70 prisonniers, qualifié par Kiev de "premier pas" vers la fin de la guerre qui a fait 13.000 morts depuis 2014 dans l'est du pays.

Pour la communauté internationale, c'est une étape importante vers la fin de la dernière guerre d'Europe. L'Ukraine et la Russie ont effectué un échange sans précédent de 70 prisonniers. Deux avions transportant 35 prisonniers chacun, dont notamment le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, ont atterri simultanément en milieu de journée à Moscou et à Kiev.

Les capitales occidentales ont également réagi à cet échange, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian saluant la "volonté" de Kiev et Moscou de renouer le dialogue. Donald Trump a quant à lui évoqué une "très bonne nouvelle, peut-être un premier pas de géant vers la paix", et la chancelière allemande Angela Merkel a appelé à la poursuite du processus de paix.

Le conflit, débuté en 2014 avec l'annexion de la Crimée par Moscou, oppose dans l'est de l'Ukraine des séparatistes pro-russes à l'armée ukrainienne, et a fait environ 13.000 morts. Kiev et des pays occidentaux accusent Moscou de soutenir militairement ces séparatistes, mais le Kremlin dément toute implication.