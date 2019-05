Guerres mondiales : ces bombes toxiques immergées au large des côtes d'Europe du Nord

Des fuites ont été découvertes l'an dernier, les armes libérant leur substance mortelle à petite dose. "Soit on les laisse comme ça, soit on les recouvre de sable, soit on les retire de l'eau' explique Sarah Vanden Eede, spécialiste mer et océan à WWF Belgique. "Mais en les bougeant il faut que l'on soit certain de ne pas créer un problème encore plus grave que maintenant", prévient-elle.





La dangerosité de ces fuites se constate d'ores-et déjà sur les poissons vivants dans les eaux concernées. Des cancers dans les foies de ces animaux marins sont constatés, avec des concentrations beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Des traces de produits toxiques militaires ont également été retrouvés sur des moules vivants à proximité des dépots de munitions. Le danger est que ces traces pourraient contaminer toute la chaîne alimentaire, jusqu’à l'homme.