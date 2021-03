Guinée équatoriale : des dizaines de morts et plusieurs centaines de blessés dans l’explosion d’un dépôt militaire

L’incident a soufflé plusieurs quartiers d’habitations autour du lieu de l’explosion. Au moins 20 personnes ont été tuées et 600 blessées après l’explosion accidentelle de dépôts d'armes et de munitions d'un camp militaire de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, dimanche 7 mars.

Le président Teodoro Obiang Nguema, qui détient le record mondial de longévité pour un président actuellement en vie avec 42 ans de direction du pays, a accusé fermiers et militaires de manque d’attention. "La ville de Bata a été victime d'un accident provoqué par la négligence de l'unité chargée de garder les dépôts de dynamite, d'explosifs et de munitions du camp militaire de Nkoa Ntoma, lesquels ont pris feu à cause des brûlis allumés dans leurs champs par les fermiers qui ont finalement fait exploser successivement ces dépôts", a-t-il détaillé.

Enfants, femmes, hommes et vieillards fuyaient un paysage de désolation encore enveloppé d'épaisses volutes de fumée et de poussière après au moins quatre terrifiantes déflagrations espacées de longues minutes. Dans un hôpital de Bata, de très nombreux blessés ont été accueillis, certains allongés à même le sol et sous perfusion.