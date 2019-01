Gymnastique : l'incroyable performance de Katelyn Ohashi affole la Toile

Il ne lui a fallu que 90 secondes pour envoûter les jurys et électriser le public. La gymnaste américaine Katelyn Ohashi, 21 ans, a fait sensation lors d'une compétition universitaire en obtenant la note de dix sur dix. La vidéo de sa prestation a affolé la Toile. Elle a été vue plus de 40 millions de fois sur Internet.



