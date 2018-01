"Le singe le plus cool de la jungle" : la marque H&M épinglée pour une pub jugée raciste

Tollé pour H&M. La marque de vêtement s'est retrouvée au coeur d'une polémique ce lundi après qu'une mannequin britannique, Stephanie Yeboha, a posté sur Twitter une capture d'écran de la boutique en ligne. On y voit un petit garçon noir poser avec un sweat à capuche où l'on peut lire la phrase suivante : "Coolest monkey in the jungle". Traduction : "Le singe le plus cool de la jungle".





"Qui a eu l'idée, à H&M, d'avoir ce petit garçon noir portant un sweat-shirt disant 'Le singe le plus cool de la jungle'?", s'est insurgée la mannequin dimanche sur Twitter. "Je suis dégoûtée...", a-t-elle ajouté. "Et puisqu'il faut le répéter à chaque fois : pour que ces images arrivent sur le site de H&M, elles ont dû passer devant 40 yeux au moins..., s'agace de son côté la militante Sihame Assbague. Personne ne s'est dit : 'Non stop, c'est raciste là'. Ça pose des questions (notamment sur le recrutement)."