Haïti : enquête ouverte à Paris après l'enlèvement de sept religieux catholiques, dont deux Français

On en sait un peu plus sur les religieux enlevés dimanche en Haïti. L'un des deux ressortissants français pris en otage est un prêtre breton de 67 ans. La Société des prêtres de Saint-Jacques de Guiclan, à laquelle il appartient, l'a confirmé ce lundi dans un communiqué. L'institut Missionnaire se dit "touché, frappé très durement" par cet enlèvement survenu près de Port-au-Prince. "Nous sommes meurtris par cette révoltante situation que nous partageons avec l’ensemble de la population haïtienne, victime quotidiennement de l’insécurité galopante et du banditisme", peut-on lire.

Originaire de Messac (Ille-et-Vilaine), le religieux sexagénaire connaît très bien Haïti. Surnommé le "curé des pauvres", il y mène même des actions depuis plus de 30 ans. "J’ai contracté le virus de la mission en venant ici comme coopérant. J’ai eu la chance de travailler aux côtés des prêtres de Saint-Jacques. J’étais vraiment en phase avec eux. De plus, j’ai été très touché par le peuple haïtien… Impossible de repartir depuis", confiait il y a plusieurs années l'intéressé au Télégramme. Dans les colonnes de France Bleu, le père André Siohan le décrit lui comme "quelqu'un de très engagé et qui aime profondément ce pays. Il y est très bien intégré, reconnu et apprécié". Avant son enlèvement, le missionnaire en Haïti avait déjà été victime de jeunes trafiquants de drogue qui avait voulu "lui faire la peau". En 2015, il avait également été blessé par balles en sortant d'une banque dans la capitale haïtienne.