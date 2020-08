Haïti : la tempête Laura a fait sa première victime

Pour les autorités, le passage de la tempête Laura représente un double risque. En raison des intempéries et leurs conséquences matérielles, mais aussi à cause de l'épidémie. Car si la virulence du Covid-19 a été jusqu'ici relativement faible en Haïti - avec 8.050 cas testés positifs et 196 décès officiellement attribués au virus -, les autorités haïtiennes veulent prévenir une éventuelle propagation de l'épidémie en marge de catastrophes naturelles comme cette tempête. Notamment pour les citoyens les plus défavorisés, contraints de vivre dans des zones à risque, à proximité de canaux ou ravines obstrués de déchets.

Selon le centre américain de prévention des cyclones, Laura pourrait gagner en intensité au large de la Floride en début de semaine prochaine, après avoir dépassé Cuba et les Bahamas. Problème : une autre tempête menace déjà la région. Appelée Marco, celle-ci est rentrée dans la zone. Ce serait la première fois dans l'histoire que deux tempêtes tropicales se trouveraient dans le Golfe en même temps mais de telles prévisions restent peu fiables à long terme.

Selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, l’œil de Laura se déplacera à travers Haïti et la Républicaine dominicaine dimanche matin, sera près ou au-dessus de Cuba dimanche soir et lundi puis au-dessus du sud-est du Golfe du Mexique lundi soir et mardi. Quant à la tempête Marco, elle doit, toujours selon le NHC, se renforcer et devenir un ouragan dans la journée. Elle devrait continuer à avancer dimanche et approcher le sud-est de la Louisiane lundi. Une fois devenu un ouragan, Marco devrait toutefois "rapidement" s'affaiblir une fois qu'il aura touché terre, selon le Centre.