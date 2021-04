Haïti : tous les religieux enlevés début avril ont été libérés

"Nos premiers mots vont à l’endroit de nos frères et sœurs libérés, pour leur dire notre joie et notre grande satisfaction de les retrouver sains et saufs", ajoute le texte.

Un grand soulagement. Tous les religieux catholiques enlevés en Haïti début avril ont finalement été libérés ce vendredi. "Nous avons reçu avec une immense joie et un réel soulagement la nouvelle de la libération de nos frères et sœurs enlevés et séquestrés par des bandits", peut-on lire dans un communiqué de la Société des prêtres de Saint Jacques à laquelle appartiennent les ecclésiastiques.

Sans préciser le versement ou non d'une rançon, l'institut missionnaire évoque une "victoire du bien sur le mal". Les auteurs font également part de leur "immense reconnaissance envers Dieu et vis-à-vis de toutes les personnes et institutions" impliquées dans le processus de libération.

Vingt jours plus tôt, le 11 avril dernier, dix personnes, dont sept religieux, avaient été kidnappés à la Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince. Le groupe comprenait notamment quatre prêtres et une religieuse haïtiens ainsi que deux Français : une religieuse du département de la Mayenne et un prêtre de l'Ille-et-Vilaine qui vit en Haïti depuis plus de trente ans. Trois d'entre eux avaient déjà été relâchés la semaine dernière.