Un séisme meurtrier de magnitude 7,2 frappe Haïti

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Ariel Henry a décrété la mise en place de l'état d'urgence pour un mois. "Je fais appel à l’esprit de solidarité et d’engagement de tous les Haitiennes et Haïtiens, en vue de faire front commun pour affronter cette situation dramatique que nous vivons actuellement", a-t-il ajouté dans un tweet.

Une alerte au tsunami a été déclenchée peu de temps après par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d'être rapidement levée, alors que la mer a reculé pendant un moment à Jérémie, selon un média sur place, photos à l'appui. Plusieurs heures plus tard, des répliques se poursuivaient au sud-ouest de l'île, la zone la plus touchée, oscillant entre 4 et 6 de magnitude. D'importants dégâts matériels sont enregistrés dans les villes de Jérémie et des Cayes, selon des images de témoins publiées sur les réseaux sociaux.

"L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel", a indiqué sur Twitter Frantz Duval, le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. En effet, deux hôtels se sont effondrés dans la ville, laissant de multiples victimes sous les décombres. Des édifices religieux, des écoles et des habitations ont également été endommagés lors du tremblement de terre. Pour soulager les hôpitaux et venir en aide aux blessés, le ministère de la Santé a lancé un appel au don du sang sur sa page Facebook. "Après le tremblement de terre qui a frappé le Sud du pays, causant de nombreux blessés déjà dénombrés, nous sommes dans l'urgence de trouver du sang pour les victimes", alerte le ministère.