Harcèlement : l'école, berceau d'un phénomène d'ampleur

Dans le détail, 41% des répondants déclarent avoir subi du harcèlement entre pairs dans un cadre scolaire ou périscolaire. Un chiffre qui tombe à 11% dans un cadre professionnel et à 10% dans un cadre familial ou conjugal. Ainsi, 24% des parents déclarent qu'ils ont un ou plusieurs enfant(s) qui a/ont été victime(s) de harcèlement entre pairs en milieu scolaire ou extra-scolaire.

Autre enseignement de cette étude : il n'y a pas de profils type de personnes victimes de harcèlement. En effet, ce dernier touche dans des proportions similaires les femmes et les hommes, que ce soit en zones urbaines et rurales, banlieues et centre-villes. Mais aussi les différentes catégories socio-professionnelles.

Les enseignants, eux, estiment être en première ligne d'un phénomène qu'ils peinent à résorber. En effet, 83% d'entre eux disent n'avoir jamais reçu de formation dédiée à la prévention et à la gestion des cas de harcèlement entre élèves. Et ils sont 66% à déclarer ne pas se sentir armés pour prévenir ou gérer ce type d'événement dans leur classe. En cause : essentiellement un manque de formation, une difficulté à détecter les cas, un manque de soutien de la hiérarchie. Mais aussi un manque de sanctions prises pour les harceleurs ou des difficultés à gérer ce qui se passe sur les réseaux sociaux.