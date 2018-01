Harcèlement sexuel : un "code de bonne conduite" à Hollywood

Quatre mois après le séisme Weinstein, enfin des mesures concrètes. Vendredi 19 janvier, l'association des producteurs d'Amérique (Producers guild of America) a relayé auprès de ses 8200 membres un code de bonne conduite (en ligne ici, en anglais) pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma aux Etats-Unis.





"Ces trois derniers mois, l'association des producteurs de Hollywood a travaillé sur une série de recommandations concrètes et pragmatiques, à l'adresse des producteurs et des équipes de tournage, afin de reconnaître et de combattre le harcèlement sexuel, à la fois sur le plateau et en dehors" précise d'emblée l'association, présidée par Gary Lucchesi et Lori McCreary.