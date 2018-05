Harvey Weinstein : un million de dollars pour rester libre

C'est un moment très attendu par la centaine de victimes déclarées d'Harvey Weinstein. Plus de six mois après le début du scandale, certaines désespéraient même de le voir un jour devant les tribunaux. Eh bien, ce vendredi 25 mai, le producteur de cinéma a dû se rendre dans un poste de police. Il en est ressorti menotté avant d'être présenté à un juge. Sa défense est claire. Il va plaider non coupable.



