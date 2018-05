Harvey Weinstein inculpé de viol par un grand jury

L'ancien producteur de films, dont la chute l'automne dernier a enclenché un vaste mouvement de libération de la parole des femmes, s'est livré vendredi à la police new-yorkaise. Harvey Weinstein, 66 ans, mis en cause par plus de 70 femmes depuis que le scandale a éclaté, dément toute relation non consentie et son avocat, Benjamin Brafman, a déclaré qu'il avait l'intention de plaider non coupable.





Moyennant une caution d'un million de dollars, le port d'un bracelet électronique, et des déplacements limités aux Etats de New York et du Connecticut, il avait été remis en liberté par un juge.