Hausse des tarifs douaniers : Trump accuse (à tort) le Canada d'avoir incendié la Maison Blanche en... 1812 !

La décision américaine d'imposer de nouvelles taxes tarifaires de 10 % pour l’aluminium et de 25 % pour l’acier, suivie de menaces de représailles de l’Union européenne, du Canada et du Mexique, dessine un climat électrique pour le sommet du G7, vendredi et samedi.





Dans les capitales, cette rencontre a été préparée comme un match à six contre un. Après le retrait unilatéral de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien, l'escalade tarifaire est vécue comme la négation même de la raison d'être du G7, c'est-à-dire la garantie de l'ordre international.