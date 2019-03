Quelle est cette agence de l'ONU qui a critiqué l'usage excessif de la force la France face aux Gilets jaunes ?

Avant la création du poste, le responsable des droits de l'Homme à l'ONU était un administrateur. Depuis 1993, il peut "engager des dialogues avec tous les gouvernements (...) en vue d'assurer la respect de tous les droits de l'Homme". Le Haut-commissaire rend compte de son action devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Celui-ci est, depuis 2006, l'organe intergouvernemental principal des Nations unies sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme.

En dehors de l'autorité morale qui entoure la fonction, son bureau coordonne et dirige dans plus de vingt pays des actions sur le terrain dans le cadre de programmes de coopération technique. Son budget est de 173 millions de dollars. Le HCDH fait partie du Secrétariat des Nations Unies et emploie environ 1300 personnes, réparties entre son siège à Genève et son bureau à New York.