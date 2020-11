Haut-Karabakh : des villageois brûlent leurs maisons pour ne pas les laisser aux Azerbaïdjanais

Ce dimanche, l'Azerbaïdjan doit reprendre le contrôle de larges territoires du Haut-Karabakh qui étaient sous contrôle arménien depuis le début des années 1990. Alors avant de quitter leurs villages et de fuir vers l'Arménie, les habitants des villages de cette région incendient leurs maisons. Au moins six habitations du village de Charektar étaient en feu ce samedi, a constaté un journaliste de l'AFP. La veille, au moins une dizaine d'habitations avaient été incendiées dans ce même village et ses environs.

"C'est ma maison, je ne peux pas la laisser aux Turcs", comme sont souvent qualifiés les Azerbaïdjanais par les Arméniens, a expliqué un propriétaire. "On attendait pour être fixé. Mais quand ils ont commencé à démonter la station hydro-électrique, on a compris", ajoute-t-il au journaliste de l'AFP. "Tout le monde va brûler sa maison aujourd'hui (...) On nous a donné jusqu'à minuit pour partir". "On a aussi bougé la tombe des parents, les Azerbaïdjanais vont se faire un malin plaisir à profaner nos tombes, c'est insupportable", explique-t-il.