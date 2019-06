Hauteur, date, visiteurs : la Statue de la Liberté en cinq chiffres

► 1886

Le 28 octobre, la Statue de la Liberté, une femme couronnée vêtue d'une longue robe, tournée vers l'Europe et brandissant une torche censée illuminer le monde, est inaugurée par le président des Etats-Unis, Grover Cleveland. A l'origine de ce cadeau fait par la France aux Américains pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance du pays - dont la date est gravée sur la tablette tenue dans la main gauche - l'architecte Auguste Bartholdi, aidé dans son entreprise par Gustave Eiffel. Quinze années furent nécessaires, d'une rive de l'Atlantique à l'autre, pour créer et assembler le monument, inscrit en 1984 au patrimoine mondial de l'Unesco.





► 93

C'est, en mètres, la hauteur de la Statue de la Liberté - loin, donc, des 301 mètres de la Tour Eiffel. Plus précisément, elle se divise en deux parties quasi-égales : un socle monumental de 46,95 mètres et la Statue à proprement parler qui mesure, elle, 46,05 mètres. A l'intérieur de la structure faite d'acier et de cuivre, un escalier intérieur de 354 marches, emmène les visiteurs jusqu'à la célèbre couronne.





► 225

C'est, en tonnes, le poids de l'édifice. C'est dire l'exploit qu'il a fallu réaliser avec les moyens techniques de la fin du 19e siècle pour lui faire traverser l'océan Atlantique. Une traversée réalisée en pièces détachées. Au total, ce sont 210 caisses qui auront été nécessaires à cette odyssée.





► 4,5

C'est en millions et en moyenne, le nombre de touristes qui visitent chaque année la Statue de la Liberté. A noter que ce symbole des Etats-Unis n'est pas le plus fréquenté du pays. La Statue de la Liberté arrive même en cinquième position. En tête, le Lincoln Memorial de Washington.





► 16

C'est le nombre de répliques "miniatures" de la Statue de la Liberté érigées dans des villes françaises. A Paris, elle est située à l'extrémité de l'île aux Cygnes, face au pont de Grenelle, dans le 15e arrondissement. Elle mesure 11,50 m. Mais, on en trouve également à Nice, Saint-Etienne, Bordeaux ou Poitiers. Dans le monde, des répliques de la Statue sont visibles en Allemagne, au Brésil et même au Kosovo. En revanche, difficile d'en trouver en Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale chassée du sol américain par la guerre d'indépendance.