Hawaï, ils sont nés sur un surf

Plus qu'un sport, le surf est une culture à Hawaï. Là-bas, on apprend à surfer dès son plus jeune âge. À neuf ans, Kahakai Del Rosario fait partie des meilleurs surfeurs de l'île dans sa catégorie d'âge, poussé par son père, une ancienne star de la discipline.



