Hawaï, l'éruption sans fin du volcan Kilauea

Sur l'île d'Hawaï, le volcan Kilauea, l'un des plus actifs au monde, est entré en éruption depuis jeudi 3 mai 2018. Les images sont sidérantes et la terre continue de se fissurer avec des remontées de lave parfois au beau milieu des zones d'habitation. Les projections peuvent attendre jusqu'à 70 mètres de haut. La région a été en partie évacuée.



