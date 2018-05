Hawaï : la coulée de lave menace les habitations

Aux États-Unis, l'île d'Hawaï suit toujours avec inquiétude la nouvelle éruption du volcan Kilauea, l'un des plus actifs au monde. Depuis jeudi 3 mai 2018, une impressionnante coulée de lave, causée par des nouveaux tremblements de terre, se rapproche des habitations. L'état d'urgence a été déclaré et 1 700 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.



