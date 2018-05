Hawaï : le volcan Kilauea de plus en plus menaçant

Depuis trois semaines, le volcan Kilauea, situé sur la grande île d'Hawaï, est entré en éruption. Il a enseveli des routes, détruit des habitations et gagne chaque jour du terrain sur la mer. La rencontre de l'eau et de la lave produit d'immenses panaches de fumées chargées en gaz toxiques. Selon les scientifiques, le Kilauea entre dans une phase encore plus violente avec des magmas de plus en plus volumineux et des nuages de fumées qui voyagent de plus en plus loin.



