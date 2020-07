Herman Cain, pro-Trump et ancien candidat à la Maison-Blanche, a succombé au coronavirus

"Les gens vont spéculer sur le meeting de Tulsa mais Herman a beaucoup voyagé cette dernière semaine notamment dans l'Arizona où les cas de coronavirus sont en augmentation", avait aussi dit Dan Calabrese au début du mois. Le porte-parole de Donald Trump s'est empressé de préciser à CNN que le défunt et le président ne s'étaient pas rencontrés lors de ce meeting. La chaîne américaine rapporte qu'Herman Cain avait finalement appelé les Américains à porter un masque dans une vidéo postée sur son site quelques jours plus tard. "Si les gens prennent au sérieux la distanciation sociale, le lavage de main et les masques, alors nous allons nous en sortir en tentant de faire les deux : ouvrir l'économie et utiliser des règles de sécurité", disait-il. Site sur lequel il vantait aussi les mérites de l'hydroxychloroquine.