Himalaya : ce que l'on sait du sauvetage sans précédent d'une alpiniste française sur la "montagne tueuse"

Alors que l'alpiniste parvient à redescendre à 6000 mètres, une équipe de secours se met en place : elle est composée de quatre hommes, des Polonais chevronnés qui étaient au Pakistan pour gravir le K2 (le second sommet de la planète). Problème : pour arriver sur la zone, des hélicoptères sont nécessaires. Et les frais pour les affréter avoisinent les 40.000 euros. Une cagnotte est alors mise en ligne samedi par les proches des deux grimpeurs. La somme est rapidement récoltée, et permet de donner le feu vert à l'armée pakistanaise, qui coordonne les secours.

Arrivés sur place, l'équipe se divise : deux hommes restent à 5.200 mètres d'altitude, avec du matériel de secours. Deux autres, le Polonais Adam Bielicki et le Kazakho-Polonais Denis Urubk, partent à la recherche d'Elisabeth. Et ce, en pleine nuit. Ils vont alors accomplir un exploit : gravir un dénivelé de plus de 1000 mètres en 3h30. L'alpiniste pakistanais Karim Shah, qui est en contact avec les membres de cette expédition, a affirmé que ce sauvetage était sans précédent dans l'histoire de l'alpinisme. "Personne n'avait auparavant fait une telle ascension", a-t-il expliqué. "La plupart des gens mettent deux ou trois jours pour le faire et ils ont mis huit heures dans l'obscurité."