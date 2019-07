Hippocampes, primates et pangolins... des milliers d'animaux sauvages saisis dans un coup de filet mondial

Au total les douaniers ont trouvé 23 primates, 30 fauves, plus de 4 300 oiseaux, près de 10 000 animaux marins dont du corail, des hippocampes, des dauphins et requins, près de 10 000 tortues et quelques 1500 autres reptiles.





A également été saisie au Nigeria, une demi-tonne d'écailles de pangolin, un des animaux les plus braconnés au monde, auxquelles la médecine traditionnelle chinoise attribue de nombreuses propriétés. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur des défenses d'éléphants, plus d'une demi-tonne d'objets en ivoire ainsi qu'une grande quantité de bois et de plantes.





L'opération a remonté plusieurs filières de commerce illégal en ligne, permettant notamment l'arrestation de 21 personnes en Espagne et la saisie de centaines d'oiseaux en Italie.