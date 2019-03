Hollywood : des pots-de-vin pour entrer à la fac

Les célèbres actrices Felicity Huffman et Lori Loughlin sont poursuivies par la justice américaine. Elles sont accusées d'avoir versé une certaine somme d'argent pour obtenir des places dans de grandes universités pour leurs enfants. Ce scandale devra relancer le débat sur les frais d'université, réservés à une toute petite élite, dans ce pays. Les étudiants modestes doivent s'endetter sur des décennies pour avoir accès à l'éducation supérieure.



