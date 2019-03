Homicide d'une Française à Londres : ce que l’on sait sur la mort de Laureline Garcia-Bertaux

Laureline Bertaux-Garcia est une Française de 34 ans. Originaire d’Aix-en-Provence, elle vivait à en Angleterre depuis une dizaine d’années. Elle était domiciliée sur Darell Road, à Kew, un quartier de Richmond, banlieue cossue de Londres et avait deux chiens auxquels elle semblait très attachée : un husky et un Rottweiler dont elle postait régulièrement des photos sur les réseaux sociaux. Selon The Sun, elle vivait seule depuis un an après avoir rompu avec son ex-petit ami russe Kiril Belorusov.





Sur son profil LinkedIn, la jeune femme se décrivait ainsi : "Experte en marketing digital depuis 6 ans, je me suis très vite imposée dans différentes industries : mode, film, TV, musique, fitness etc. Travaillant à Londres depuis 9 ans, je recherche l’opportunité qui me permettra de me relocaliser dans ma région natale : Aix-en-Provence. Je réponds à vos besoins en contenus adaptés au Web par des solutions associant qualité et service. Ouverte d’esprit, aimant les challenges, polyvalente, imaginative et surtout créative".





La jeune femme avait notamment travaillé avec des artistes britanniques, l'actrice Joan Collins, l’actrice et chanteuse Sheridan Smith et l’acteur Jack O'Connell. Depuis le mois de janvier, elle travaillait pour l’agence de conseil Golin.