Hommage national ce lundi à Marc Laycuras, le médecin des armées de 30 ans mort au Mali

Marc Laycuras est né à Cholet en Maine-et-Loire. Il suit sa scolarité en Corrèze avant d’intégrer l'école du service de santé des armées de Bordeaux. Brillant élève, il fait ensuite son internat à l'hôpital d'instruction des armées Percy (Hauts-de-Seine). Et finit par grossir les rangs des marsousin du 2e RIMa le 2 janvier 2018. Un peu plus d’un an plus tard, il est envoyé au Mali pour le destin tragique que l’on connaît. Mais selon un ami cité par Le Maine libre, il n’aurait normalement pas dû s’y rendre : "Médecin à la caserne au Mans, Marc ne devait pas aller au Mali. Mais un de ses copains ne partant pas au tout dernier moment, Marc s'est porté volontaire pour le remplacer".





Il s’agit du 24ème militaire mort au Mali depuis 2013.