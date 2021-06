Hong-Kong : clap de fin pour le journal Apple Daily, symbole du mouvement pro-démocratie

Au nom de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020, les autorités avaient procédé une semaine plus tôt à une vaste perquisition de la salle de rédaction du journal, arrêté cinq de ses dirigeants et gelé l'ensemble de ses actifs. Cette dernière mesure empêche le journal de poursuivre ses activités car désormais, il ne peut plus payer ses salariés et ses fournisseurs.