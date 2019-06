Hong Kong : deux millions de manifestants défient Pékin

Les Hongkongais ont une nouvelle fois défié le régime chinois. Malgré la suspension du projet de loi destiné à autoriser les extraditions d'accusés vers la Chine, les habitants de l'ancienne colonie britannique sont redescendus dans les rues ce dimanche. Ils réclament son retrait, mais aussi la démission de la cheffe du gouvernement, Carrie Lam. Les manifestants étaient d'ailleurs encore plus nombreux.



