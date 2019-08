Hong Kong : l'inquiétude des entrepreneurs français grandit

Plus de 30 000 de nos compatriotes vivent à Hong Kong. Ils se voient touchés par la crise qui secoue la ville. Les boutiques où l'on se pressait pour acheter les grandes marques sont désertes. L'heure est à l'incertitude. Que va faire Pékin ? Le taux de croissance qui a avoisiné les 5% en 2017 ne devrait pas dépasser 1% cette année 2019.



