Hong Kong : la police a de nouveau tiré à balles réelles sur des manifestants

Face à la contestation, les autorités maintiennent un ton particulièrement musclé. Selon les médias locaux, la police de Hong Kong a ouvert le feu contre des manifestants ce lundi, blessant au moins l'un d'entre eux, alors que de nouveaux heurts ont éclaté dans la région administrative spéciale.

Sur des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux et retransmises par Reuters, on peut voir un manifestant gisant au sol dans une mare de sang. Un autre homme masqué, vêtu de noir, s'approche et le policier lui tire visiblement sur le torse. Des personnes se ruent sur le policier puis s'éloignent. L'homme tombe au sol puis s'assoit en se tenant l'abdomen, tente de se relever avant d'être maîtrisé à terre par le policier. Deux autres coups de feu retentissent. À côté d'eux, un autre policier immobilise au sol un autre manifestant en noir. Les deux ont été arrêtés.