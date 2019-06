Hong Kong : la rébellion contre la Chine

Le 9 juin 2019, un bras de fer a débuté entre la toute puissante Chine communiste et Hong-Kong. Ce dernier comportant sept millions d’habitants farouchement attachés à la liberté, au pluralisme et à l’Etat de droit. Un tiers des Hong-kongais étaient encore dans la rue, dimanche 16 juin, pour dénoncer un projet de loi imposé par la Chine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.