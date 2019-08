Hong Kong : la ville paralysée par une grève générale

Hong Kong était en plein chaos ce lundi 5 août 2019. Pour la première fois depuis 60 ans, la ville a été paralysée par une grève. Le mot d'ordre : bloquer les grands axes routiers. Même l'aéroport, l'un des plus fréquentés au monde, était touché. Plus de 160 vols ont été annulés faute de personnel. La tension est en train de monter. Alors, comment le pouvoir central va-t-il réagir ?



