Hong Kong : nouvelle journée de manifestation des militants pro-démocratie

À Hong Kong, la manifestation de ce 18 août 2019 est un test de la détermination des militants pro-démocratie. Bien que la pluie s'abatte sur la ville, un nouveau rassemblement de masse a été constaté. D'ailleurs, malgré l'arrestation de plus 700 personnes en deux mois, la contestation ne faiblit pas.



