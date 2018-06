Hong Kong, ville la plus chère du monde pour les expatriés

CLASSEMENT - Là-bas, un café est deux fois et demi plus cher qu'ici. Hong Kong reprend sa place de ville où le coût de la vie est le plus élevé pour les expatriés, selon une étude publiée ce mardi par un cabinet de conseil américain. Les villes européennes gagnent des places en raison d'un euro fort.