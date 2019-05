Hongrie : le retour du rideau de fer contre les migrants

Ces dernières années, la question de la protection des frontières a été à l'origine d'une vraie rupture au sein de l'Union européenne. Au plus fort de la crise migratoire, rien ne pouvait arrêter le flot de réfugiés dans les champs hongrois. Ainsi, pour se protéger, la Hongrie et son Premier ministre Viktor Orbán ont décidé de mettre en place un mur de quatre mètres de haut, un rideau de fer au cœur de l'Europe.



