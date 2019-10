Hongrie : Viktor Orban essuie une défaite face à l'écologiste Gergely Karacsony qui remporte la mairie de Budapest

LA VICTOIRE DES ÉCOLOGISTES - Le parti ultraconservateur en Hongrie a essuyé un revers historique ce dimanche, avec l'élection du candidat écologiste Gergely Karacsony à la tête de la mairie de Budaptest. Il succède ainsi à Istvan Tarlós, qui était au pouvoir depuis 2010.

Les ultraconservateurs perdent la mairie de Budaptest. Le parti au pouvoir en Hongrie a perdu les élections municipales, essuyant ainsi son premier revers électoral en près de dix ans. C'est l'élu de centre-gauche Gergely Karacsony, candidat commun de plusieurs formations d'opposition, qui l'a emporté face au maire sortant et candidat du pouvoir Istvan Tarlós, selon le décompte de 81% des bulletins de vote. Selon ces résultats, Gergely Karacsony, 44 ans, ravit Budapest à la droite nationaliste avec 50,6% des voix contre 44,2% pour Istvan Tarlós, 71 ans, un fidèle de Viktor Orban.

C'est Istvan Tarlós qui était à la tête de la mairie de Budapest depuis 2010. Des élections municipales se sont tenues dimanche dans toute la Hongrie et la conquête de la capitale, métropole de 1,7 millions d'habitants, était l'objectif le plus ambitieux des adversaires de Viktor Orban, dirigeant souverainiste dont le parti Fidesz domine la scène politique hongroise depuis des années. Le nouveau maire de Budapest, pro-européen et de sensibilité écologiste, a salué une "victoire historique" tandis que le Premier ministre a reconnu la défaite et s'est dit "prêt à coopérer" avec la nouvelle assemblée municipale, lors d'un discours aux militants de son parti.