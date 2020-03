Hongrie : Orban profite d'une "loi coronavirus" pour s’arroger des pouvoirs quasi illimités

Depuis ce lundi 30 mars, le gouvernement hongrois se trouve seul aux commandes et ce pour une durée indéterminée. Sous couvert de freiner l'épidémie due au coronavirus, le Premier ministre Viktor Orban vient de faire adopter au Parlement un projet de loi qui lui attribue les quasi pleins pouvoirs. Votée par les députés à 137 oui contre 53 non, cette loi spéciale coronavirus permet dans un premier temps au chef du gouvernement de reconduire sans limite l'état d'urgence décrété le 11 mars dernier et de suspendre le calendrier électoral.

Mais ce n'est pas tout : l'exécutif va désormais pouvoir légiférer par ordonnances gouvernementales, et notamment de "suspendre l'utilisation de certaines lois par décret" ou de "s'écarter des dispositions statutaires et introduire d'autres mesures extraordinaires". En clair, de se passer du Parlement dans le processus législatif. Sans compter, dans un pays où la liberté d'informer est déjà mise à mal, la diffusion de fausses nouvelles et de rumeurs liées au virus dorénavant punie de cinq ans de prison.